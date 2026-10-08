Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da Doğu Gölü, 7 Ekim 2026'da gün batımında fotoğraflandı. Gölün gün batımındaki görüntüsü, Shen Hongbing'in Xinhua için çektiği fotoğrafta yer aldı.
WUHAN, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da gün batımında Doğu Gölü, 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)
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8.10.2026 16:10:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in Wuhan kentinde Doğu Gölü, 7 Ekim 2026'da gün batımında görüntülendi - Son Dakika
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