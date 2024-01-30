Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi\'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

URUMQİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kızılsu Kırgız Özerk İli'ne bağlı Akqi ilçesinde Salı günü Beijing saatiyle 06.27'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün 41,15 derece kuzey enlemi ve 78,67 derece doğu boylamı olduğunu belirtti.

Depremin merkez üssüne 20 kilometre mesafede hiçbir ilçe bulunmuyor. Öte yandan, merkez üssüne 33 kilometre mesafede bulunan Akqi ilçe merkezi ve 47 kilometre mesafede yer alan Wushi ilçe merkezi ise depremin neden olduğu sarsıntıyı güçlü şekilde hissetti.

Yerel itfaiye, kamu güvenliği departmanı ve acil kurtarma departmanı şu ana kadar herhangi bir can kaybı yahut yıkılan ev rapor edilmediğini teyit etti.

İtfaiye, kurtarma çalışmaları için iki araç ve 10 personel görevlendirdi.