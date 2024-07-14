ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
KONUM: Urumqi, Çin
Çin'in Xinjiang bölgesindeki yaz hasadından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaz sezonu hasat dönemi başladı. Yukarıdan bakıldığında, Tianshan Dağları'nın eteğindeki altın rengi buğday tarlaları nefes kesici manzaralar oluşturuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Xinjiang bölgesindeki yaz hasadından görüntüler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?