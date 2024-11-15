Çin'in Yatırımları Yüzde 3,4 Arttı

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde 42,3222 trilyon yuan (yaklaşık 5,88 trilyon ABD doları) tutarında yatırım yapıldı.

Verilere göre ocak-ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artan altyapı inşaatı yatırımları ve yüzde 9,3 artan imalat yatırımlarının büyüme oranları da yılın ilk dokuz ayına kıyasla hız kazandı.