Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü büyümeye devam ediyor

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü, 2024 yılının ilk beş ayında önceki yıla göre çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün toplam karı yüzde 16,3 artarak 575,6 milyar yuana yükselirken, toplam geliri yüzde 11,6 artışla 4,93 trilyon yuana ulaştı. Bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin geliri ise yüzde 13 arttı.

30.06.2024 13:39
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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü 2024 yılının ilk beş ayında gelir ve kar açısından önceki yılın dönemine göre çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün yılın ilk beş ayındaki toplam karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artarak 575,6 milyar yuana (yaklaşık 80,77 milyar ABD doları) yükselirken, sektörün toplam geliri yüzde 11,6 artışla 4,93 trilyon yuana ulaştı.

Bilgi teknolojisi hizmet alt sektörünün toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla yaklaşık 3,33 trilyon yuana yükseldi ve sektörün toplam gelirinin yüzde 67,5'ini oluşturdu.

Özellikle bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin toplam geliri ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 514,3 milyar yuana ulaştı.

Veriler, yazılım ürünlerinden elde edilen gelirlerin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2, bilgi güvenliği ürün ve hizmetlerinden elde edilenlerinse yüzde 8,5 arttığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Yazılım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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