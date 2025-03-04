Çin'in Yeni Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı

Çinli bilim insanları, 105 kübitlik Zuchongzhi 3.0 süper iletken kuantum bilgisayarını duyurdu.

04.03.2025 13:01
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HEFEİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 105 kübitlik işlem gücüne sahip "Zuchongzhi 3.0" adındaki yeni süper iletken kuantum bilgisayarı prototipini tanıttı. Pazartesi günü duyurulan bilgisayar, Çin'in kuantum hesaplama çalışmalarında gerçekleştirdiği yeni bir atılımı temsil ediyor.

Bu başarıyla, süper iletken sistemler dahilinde kuantum hesaplama avantajı konusunda da yeni bir rekor kırılmış oldu.

Aralarında Pan Jianwei, Zhu Xiaobo ve Peng Chengzhi'nin bulunduğu Çinli kuantum fizikçileri tarafından geliştirilen "Zuchongzhi 3.0", 105 okunur kübit ve 182 bağlayıcıya sahip. Bilgisayar, kuantum rastgele devre örnekleme görevlerini, dünyanın en güçlü süper bilgisayarından katrilyon kez, Google'ın Ekim 2024'te Nature dergisinden yayımlanan son sonuçlarındansa 1 milyon kez daha hızlı şekilde yerine getirebiliyor.

Araştırmanın yayımlandığı Physical Review Letters dergisi hakemleri, "en son teknoloji ürünü performans sergileyen yeni bir süper iletken kuantum bilgisayarının karşılaştırmalı değerlendirmesini yaptığını" belirterek araştırmadan övgüyle bahsetti.

Kaynak: Xinhua

Bilgisayar, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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