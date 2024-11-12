Çin'in Yeni Savaş Uçağı J35-A İlk Gösterimini Yaptı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Savaş Uçağı J35-A İlk Gösterimini Yaptı

Çin'in 5. nesil J35-A savaş uçağı, uluslararası havacılık fuarında manevra kabiliyetini sergiledi.

12.11.2024 19:46
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Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı "J35-A", uluslararası havacılık fuarında ilk kez görücüye çıktı.

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (Avic) tarafından geliştirilen uçak, bugün Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (Airshow China) gösteri uçuşu yaptı.

Askeri yetkililer, uluslararası alıcılar ve yurt dışından temsilciler tarafından oluşan katılımcıların, izlediği gösteri uçuşunda uçak manevra kabiliyetini gösteren derin dalış ve tırmanışlar sergiledi.

Çin'in J-20 savaş uçaklarının ardından geliştirdiği ikinci yeni nesil savaş jeti olan J-35A, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra radarlardan kaçabilen hayalet uçak özelliğine sahip bulunuyor.

ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlanan "J-35A", şubat ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) potansiyel alıcılara gıyabında tanıtılmıştı.

Çin, iki ayrı hayalet uçak modeline sahip ikinci ülke olacak

Uçak, ordu envanterine girdiğinde Çin, ABD'nin ardından iki ayrı hayalet savaş uçağı modeline sahip ikinci ülke olacak.

Çin'in daha önce geliştirdiği, ABD'nin "F-22" model savaş uçaklarının muadili "J-20" hayalet savaş uçakları 2017'de hizmete alınmıştı.

Bugünkü gösteri uçuşunda J-20 uçakları da yer alırken uçağın iki koltuklu versiyonu "J-20S"nin yarı büyüklükteki bir maketi de fuarda sergilendi.

İki yılda düzenlenen fuarda, Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği gelişmelerin yan sıra son teknoloji silah sistemleri sergileniyor.

Bu yılki fuara 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Savaş Uçağı J35-A İlk Gösterimini Yaptı - Son Dakika

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