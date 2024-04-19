Çin\'in yeni yüksek hızlı treni CR450 saatte 400 km hıza ulaşacak

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BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en son tasarlanan yüksek hızlı tren modeli CR450, saatte 400 kilometre hıza ulaşabilecek.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, CR450 inovasyon projesinin hızla ilerlediğini belirterek, hızlı trenin bir prototipinin bu yılın sonlarında montaj hattından çıkacağını söyledi.

Yeni model, şu anda hizmette olan ve saatte 350 kilometre hızla çalışan CR400 Fuxing yüksek hızlı trenlerinden önemli ölçüde daha hızlı olacak.

Grubun verilerine göre, CR400 ile karşılaştırıldığında CR450 yüzde 12 daha hafif, yüzde 20 daha az enerji tüketiyor ve yüzde 20 daha iyi frenleme performansına sahip.

Grup açıklamasında, CR450 inovasyon projesinin aynı zamanda yüksek hızlı demiryolları, köprüler ve tüneller dahil olmak üzere altyapıda teknolojik inovasyonu da içerdiğini kaydetti.

Çin, halkın rahat ve konforlu seyahat için artan talebini karşılamak üzere dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağını inşa etti.

Yüksek hızlı demiryolu ağının toplam operasyonel uzunluğu 45.000 kilometreyi aşarken, Fuxing yüksek hızlı trenleri ülke genelinde 31 eyalet düzeyindeki bölgede faaliyet gösteriyor.