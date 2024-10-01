Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 1,27 MW'ı Aştı

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarına yönelik toplam kurulu kapasitesi, Ağustos ayı sonu itibarıyla 1,27 milyar kilovatı aştı.

Çin Elektrik Konseyi'nin verilerine göre, bu rakam, ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 40,7'sini oluşturuyor.

Konsey, Ağustos ayında fosil olmayan enerjinin Çin'in elektrik tüketiminin yüzde 40'ını karşıladığını bildirdi.

Konsey ayrıca, enerji arz yapısının yeşil dönüşüm geçirmesiyle birlikte elektrik üretiminde fosil olmayan enerji kaynaklarının payının artacağını vurguladı.

Konseye göre, 2021 yılından bu yana Çin'in fosil olmayan enerji üretimine yönelik kurulu kapasitesi yüzde 78,5 oranında arttı ve bu kapasitenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi içindeki oranı da artmaya devam etti.