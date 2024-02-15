Çin\'in yerli üretim AC313A helikopteri soğuk hava uçuş testlerini tamamladı

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim AC313A tipi büyük sivil helikopteri soğuk hava uçuş testlerinin ilk turunu tamamladı.
Ülkenin önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'na (AVIC) göre, AC313A tipi helikopter, ülkenin en kuzeyinde bulunan Mohe kentindeki bir havaalanında kısa süre önce ilk soğuk hava uçuş testini gerçekleştirip tamamladı.
AVIC, son uçuş testinde helikopterin, havada asılı kalma, tırmanma, düz uçuş ve diğer uçuş manevraları ile ana sistem ve motorlarının soğuk ortamlardaki performansını doğrulamak için çok sayıda teste tabi tutulduğunu belirtti.
AVIC tarafından geliştirilen AC313A, tek ana pervane ve kuyruk pervanesine sahip 13 ton sınıfında büyük ve çok amaçlı sivil helikopter olarak hizmet verecek.
AC313 helikopter serisinin en yeni sürümü olan AC313A, her türlü arazi ve hava koşullarında acil hava kurtarma görevleri için özel olarak geliştirilmiş büyük bir hava aracı.
AVIC, soğuk hava uçuş testlerinin ardından yeni helikopter modelinin uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışmalarını kapsamlı şekilde yürütmek için iki AC313A helikopterini görevlendirerek gelecekteki ticari faaliyetlerin önünü açacak.
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