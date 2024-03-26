Çin'in Youyiguan Sınır Kapısı, ASEAN Ülkeleriyle Ticarette Artış Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Youyiguan Sınır Kapısı, ASEAN Ülkeleriyle Ticarette Artış Kaydetti

Çin\'in Youyiguan Sınır Kapısı, ASEAN Ülkeleriyle Ticarette Artış Kaydetti

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Youyiguan sınır kapısı, 2024'ün ilk iki ayında ASEAN ülkeleriyle ticarette önemli bir artış kaydetti. Ocak ve Şubat aylarında yapılan ithalat ve ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,8 artarak 65,6 milyar yuana ulaştı. ASEAN ülkelerinden yapılan tarım ürünleri ithalatı da artış gösterdi. Durian ve jak meyvesi ithalatı da önemli ölçüde arttı. Youyiguan sınır kapısı, Güneydoğu Asya'dan tropikal meyve ithalatı için kritik bir konuma geldi.

26.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:02
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ÇEKİM TARİHİ: 19 Mart 2024

1. Sınır kapısından çeşitli görüntüler

2. İthalattan çeşitli görüntüler

4. Sınır kapısından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Youyiguan sınır kapısı, 2024'ün ilk iki ayında ASEAN ülkeleriyle ticarette önemli bir artış kaydetti.

Yerel gümrük verilerine göre, Ocak ve Şubat aylarında Youyiguan sınır kapısı üzerinden ASEAN ülkeleriyle gerçekleştirilen toplam ithalat ve ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,8 artarak 65,6 milyar yuana (yaklaşık 9,1 milyar ABD doları) ulaştı ve sınır kapısından yapılan toplam ihracat ve ithalatın yüzde 99'unu oluşturdu.

Tüm mallar arasında, ASEAN ülkelerinden yapılan tarım ürünleri ithalatı 1,54 milyar yuan (yaklaşık 214 milyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, ASEAN ülkelerinden yapılan toplam ihracatın yüzde 6,7'sine karşılık geldi.

ASEAN ülkelerinden yapılan taze durian ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 1,35 milyar yuana (yaklaşık 190 milyon ABD doları), taze jak meyvesi ithalatı ise yüzde 29,3 artışla 83,33 milyon yuana (yaklaşık 11,55 milyon ABD doları) ulaştı.

"Bir acente olarak şirketimiz bu yılın Ocak ayından Şubat ayına kadar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla yaklaşık 100 konteyner durian ithal etti."

Çin 2023 yılında yaklaşık 6,7 milyar ABD doları değerinde durian ithal ederken, sadece Youyiguan üzerinden taşınan durian hacmi ise toplam değerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun devam etmekte olan gelişimi ve RCEP üyesi ülkeler arasındaki derinleşen işbirliği, Youyiguan sınır kapısını Güneydoğu Asya'dan tropikal meyve ithalatı için kritik bir konuma getirdi.

Geçen yıl Youyiguan sınır kapısı üzerinden ithal edilen meyveler yıllık bazda yüzde 262,3'lük büyük bir artışla 23,88 milyar yuan (yaklaşık 3,36 milyar ABD doları) tutarına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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