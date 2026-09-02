Çin'in Yunnan bölgesinde 'su otobüsleri' öğrencilerin okul yolculuğunu güvenli hale getirdi - Son Dakika
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Çin'in Yunnan bölgesinde 'su otobüsleri' öğrencilerin okul yolculuğunu güvenli hale getirdi

Çin\'in Yunnan bölgesinde \'su otobüsleri\' öğrencilerin okul yolculuğunu güvenli hale getirdi
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Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Funing ilçesindeki Bo'ai kasabasında, dağlık yollar ve nehirler nedeniyle okula ulaşmakta zorlanan öğrenciler için 2021'den bu yana ücretsiz feribot hizmeti veriliyor. Bo'ai kasabasında 329 öğrencinin yararlandığı 7 'su otobüsü', öğrencileri 147.000'den fazla kez güvenle taşıdı.

FUNİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Wenshan Zhuang ve Miao Özerk İli'ne bağlı Funing ilçesinin dağlarla çevrili Bo'ai kasabası engebeli yollara ve çok sayıda nehre ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllar boyunca yakın köylerde yaşayan öğrenciler okula gitmekte zorluk yaşıyordu. Öğrenciler, kasabadaki okullara ulaşmak için dağlık yollarda araçlarla ya da özel işletilen teknelerle nehirleri geçiyordu.

Yerel yetkililer, 2021 yılından bu yana öğrencilere ücretsiz feribot hizmeti sağlamak için ortak çalışmalar yürütüyor. Kasabadaki 12 feribot geçiş noktasında düzenli olarak sefer yapan 7 "su otobüsü", sefer saatlerini öğrencilerin ders programlarına göre düzenleyerek onları okula götürüp getiriyor.

An itibarıyla Bo'ai kasabasında 329 öğrenci bu feribotlardan yararlanıyor. Feribotlar, hizmete başladıkları 2021 yılından bu yana öğrencileri 147.000'den fazla kez taşıdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yunnan bölgesinde 'su otobüsleri' öğrencilerin okul yolculuğunu güvenli hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yunnan bölgesinde 'su otobüsleri' öğrencilerin okul yolculuğunu güvenli hale getirdi - Son Dakika
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