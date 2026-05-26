Çin\'in Yurtdışı Yatırımları Yüzde 3,9 Arttı

26.05.2026 14:03
Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımları, bu yılın ilk dört ayında artış gösterdi.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in tüm sektörlerde yurtdışına doğrudan yatırımları, ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 429,42 milyar yuana (yaklaşık 62,88 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Devlet Kambiyo İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde tüm sektörlerde yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar kapsamında Çinli yerli yatırımcılar, 142 ülke ve bölgede 5.231 denizaşırı şirkete finansal olmayan doğrudan yatırım yaptı. Bu yatırımların toplam değeri 315,74 milyar yuan olurken, yıllık bazda yüzde 13,9 düşüş kaydedildi.

Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımları artarken, ülkede fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar ise düşüş sergiledi. Fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 düşüşle 287,69 milyar yuan oldu.

Öte yandan ülke genelinde 2026 yılının ilk dört ayında 20.113 yeni yabancı sermayeli şirket kuruldu. Yıllık bazda yüzde 6,8 artışa işaret eden bu rakam, yabancı yatırımcıların Çin pazarına yönelik güveninin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

