Çin\'in Zhejiang eyaletinde 9 bin 333 hektarlık alanda çeltik hasadı başladı

Çin'in Zhejiang eyaletinde 9 bin 333 hektarlık alanda çeltik hasadı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentine bağlı Nanhu ilçesinde yaklaşık 9 bin 333 hektarlık alanda çeltik hasadı başladı. Çiftçiler, elverişli hava koşullarında otomatik ekipmanlarla hem hasat hem işleme çalışmalarını sürdürüyor.
JİAXİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentine bağlı Nanhu ilçesinde, yaklaşık 9.333 hektar alanda yetiştirilen çeltiğin hasat sezonu başladı. Çiftçiler, elverişli hava koşullarından yararlanarak otomatik ekipmanlarla çeltik hasadı ve işleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?