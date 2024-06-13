Çin İpek Nakış ve Heykel Sergisi Çankaya'da

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Dragon Boat Festivali kapsamında düzenlenen 'Çin İpek Nakış ve Heykel Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergi, 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Çin İpek Nakış ve Heykel Sergisi', Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Dragon Boat Festivali (Ejderha Teknesi Festivali) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Çin Dostluk Vakfı, CGTN Türk iş birliği ile hazırlanan sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Her yıl yaz gündönümünde gerçekleşen ve Çin takvimine göre beşinci ayın beşinci gününe denk gelen bir Çin bayramı olan Dragon Boat Festivali, geleneksel kültürün aktarılmasında büyük bir rol oynuyor.

İpek nakış ve heykeller dikkat çekti

Açılış konuşmalarını Çin Halk Cumhuriyeti Elçisi Cong Song ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar'ın gerçekleştirdiği sergide, Hacı Bayram Veli Üniversitesi sinoloji bölümü öğrencilerinden oluşan bir koro da Çin'in geleneksel giysileri eşliğinde, Çin ezgilerinden oluşan dinleti gerçekleştirdi. İpek nakışları ve heykelleriyle ön plana çıkan sergi, ülkenin kültürel mirasını ve sanat ruhunu, ziyaretçilerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

Sergi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 14 Haziran tarihine kadar saat 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.