(ANKARA) - ABD ve İran arasında olası bir askeri çatışmaya ilişkin endişeler artarken; Çin, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'da bulunan vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.
Çin devlet ajansı Xinhua'ya göre Pekin, güvenlik durumunu gerekçe göstererek vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca ülkede bulunan Çinlilerden de en kısa sürede İran'dan ayrılmaları istendi.
Son Dakika › Güncel › Çin, İran'a Seyahat Uyarısı Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?