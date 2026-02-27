Çin, İran'a Seyahat Uyarısı Yaptı

(ANKARA) - ABD ve İran arasında olası bir askeri çatışmaya ilişkin endişeler artarken; Çin, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'da bulunan vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Çin devlet ajansı Xinhua'ya göre Pekin, güvenlik durumunu gerekçe göstererek vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca ülkede bulunan Çinlilerden de en kısa sürede İran'dan ayrılmaları istendi.