Çin, İtalya ile Ortak Uydu Fırlattı

Çin, afet izleme ve tahmin çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya ile ortak geliştirdiği elektromanyetik gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Cang hıng-1 02" uydusu, Long March 2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 581'inci başarılı taşıma görevi oldu.

İtalya ile ortak geliştirilen uydunun, Dünya'nın fiziksel alanlarının gözlenmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

1800 yıl önce dünyanın ilk sismografını icat eden Çinli mucit Cang Hıng'ın adını taşıyan uydu, küresel manyetik alanların, elektromanyetik dalgaların, iyonosferin ve nötral atmosferin yarı-gerçek zamanlı izlenmesi, jeolojik aktivite ve insan aktivitesi sonucu oluşan elektromanyetik anomalilerin tespit edilmesi ve fırtına, şimşek gibi meteorolojik olayların gözlenmesi için kullanılması planlanıyor.

Afet tahminine yönelik araştırmalara katkı sağlayacak

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) Sistem Mühendisliği Bölümü Direktör Yardımcısı Pıng Vey, uydudan elde edilecek verilerin, Dünya'nın fiziksel alanlarındaki değişimler ile jeolojik aktiviteler arasındaki ilişkinin anlaşılması, deprem, dev dalga, volkan patlamaları, aşırı hava olayları ve uzay çevresinden kaynaklanan afetlerin tahmin edilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlayacağını vurguladı.

Pıng, "Uydu, Çin'in büyük doğal afetlere karşı erken algılama, risk değerlendirmesi, izleme ve erken uyarı kabiliyetlerini ciddi şekilde artıracak." dedi.

İtalyan Uzay Ajansı (ASI) Mühendislik ve Teknoloji Direktör Yardımcısı Francesco Longo da, uydunun afet izleme çalışmalarında önemli bir mihenk taşı olduğunu belirterek, "Çin gibi İtalya da güzel ama kırılgan konumda bir ülke. Volkanlar, depremler ve diğer olaylar insanların hayatını etkileyebiliyor. Bu misyon, doğal afetlere karşı insan yaşamını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Çin ve İtalya'nın yürüttüğü misyon kapsamında "Canghıng-1 01" uydusu da 2018 yılında fırlatılmıştı.