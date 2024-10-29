Çin, İthal Etanolamine Damping Vergilerini Yeniledi

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BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD, Suudi Arabistan, Malezya ve Tayland'dan ithal edilen etanolamine uygulanan damping karşıtı vergileri yenileme kararı aldı.

Söz konusu vergiler, bu tür ürünlerin ithalatının Çin'in yerli sanayisine önemli ölçüde zarar vermesi nedeniyle ilk olarak 2018 yılında beş yıllık süre için uygulamaya konmuştu.

Bakanlık geçen yıl sürenin sona ermesiyle yerli sanayinin talebi üzerine anti-dampingi gözden geçirmek üzere inceleme başlatmıştı.

Bakanlık, vergilerin sona erdirilmesi halinde, damping uygulamasının ve buna bağlı zararın muhtemelen devam edeceğine veya yeniden ortaya çıkacağına hükmetti.

Vergiler Çarşamba gününden itibaren beş yıl daha uygulanacak.