Çin İthalat Fuarı için Medya Kaydı Başladı

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- 5- 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde gerçekleştirilecek 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için medya kayıt başvuruları Cuma günü başladı.
Küresel medya muhabirleri 20 Ekim'e kadar www.ciie.org adresindeki CIIE web sitesinden veya CIIE uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın ilk ulusal düzeydeki ithalat temalı fuarı olma özelliğini taşıyor. Fuara geçen yıl 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilciler katılırken, fuar çerçevesinde düzenlenen iş sergisinde 128 ülke ve bölgeden 3.400'ün üzerinde işletme yer aldı.
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