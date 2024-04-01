Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 135. oturumu Guangzhou'da gerçekleştirilecek

Güncel

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 135. oturumu, 15 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da gerçekleştirilecek.

Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinliğe küresel işletmeler ve alıcılar katılacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen Pazartesi düzenlediği basın toplantısında, fuarın online platformunun yıl boyunca faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.

Wang'ın verdiği bilgiye göre, fuarın bu oturumunun sergi alanı 1,55 milyon metrekare olacak ve ihracat bölümüne 4.300'den fazla yeni katılımcı dahil olmak üzere yaklaşık 28.600 firma katılacak. Öte yandan 680 şirket de fuarın ithalat bölümünde yer alacak.

Wang, 215 ülke ve bölgeden yaklaşık 93.000 alıcının ön kayıt işlemlerinin tamamladığını söyledi.

1957 yılından beri yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.