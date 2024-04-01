BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 135. oturumu, 15 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da gerçekleştirilecek.
Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinliğe küresel işletmeler ve alıcılar katılacak.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen Pazartesi düzenlediği basın toplantısında, fuarın online platformunun yıl boyunca faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.
Wang'ın verdiği bilgiye göre, fuarın bu oturumunun sergi alanı 1,55 milyon metrekare olacak ve ihracat bölümüne 4.300'den fazla yeni katılımcı dahil olmak üzere yaklaşık 28.600 firma katılacak. Öte yandan 680 şirket de fuarın ithalat bölümünde yer alacak.
Wang, 215 ülke ve bölgeden yaklaşık 93.000 alıcının ön kayıt işlemlerinin tamamladığını söyledi.
1957 yılından beri yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 135. oturumu Guangzhou'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Baş, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi ve destek verenlere teşekkür etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve iki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.
Esenler'de bir iş merkezinin kontrollü yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle 5 katlı bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşandı ve yan taraftaki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?