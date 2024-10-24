Çin-Japonya Denizcilik İstişareleri Tokyo'da Yapıldı

TOKYO, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Japonya arasında denizcilik alanındaki üst düzey istişarelerin 17. turu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapıldı, 23 Ekim 2024.
Çin ve Japonya, Çarşamba günü Tokyo'da denizcilik alanında gerçekleştirilen üst düzey istişarelerin 17. turunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak Doğu Çin Denizi'ni barış, işbirliği ve dostluk denizi haline getirme konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Yue Chenxing/Xinhua)
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