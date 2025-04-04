Çin: Japonya'nın Taiwan Tatbikatı Endişeleri Haksız

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar konusunda Japonya'nın dile getirdiği sözde endişeleri reddettiklerini belirterek, Japonya'nın söz ve eylemlerinin bariz şekilde tek Çin ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikatların, "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerini uyarmayı ve kontrol altına almayı amaçladığını ve Çin'in ulusal egemenliğini savunmak ve ulusal birliği güçlendirmek için meşru ve zorunlu bir eylem olduğunu ifade etti.

Japon tarafının, tatbikatlar hakkındaki endişelerini diplomatik kanallardan Çin'e ilettiği yönündeki haberlere değinen Guo, "Japonya'nın bu konuda müdahalede bulunmak şöyle dursun, eleştiri ifade etme hakkı bile yoktur" dedi.

Guo, Çin tarafının bu durumdan son derece rahatsız olduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını ifade ettiğini ve Japon tarafına protestolarını diplomatik kanallardan ilettiğini söyledi.

Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan sözcü, Taiwan sorununun, Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeline ve iki ülke arasında temel güvene ilişkin olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Taiwan'daki 50 yıllık sömürge yönetimi sırasında sayısız suç işlediğini ve Çin halkına yönelik ciddi tarihi sorumlulukları olduğunu kaydeden Guo, "Japonya çok daha ihtiyatlı davranmalıdır" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferinin 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Guo, "Japonya'yı geçmiş üzerinde derinlemesine düşünmeye, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgedeki ilkelere riayet ederek Taiwan sorunu konusundaki resmi taahhütlerini yerine getirmeye, Çin'in içişlerine müdahaleye derhal son vermeye ve somut eylemlerle tek Çin ilkesine uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.