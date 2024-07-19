Çin, Japonya ve Güney Kore ile İletişimi Arttırmayı ve İşbirliğini Teşvik Etmeyi Umuyor - Son Dakika
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Çin, Japonya ve Güney Kore ile İletişimi Arttırmayı ve İşbirliğini Teşvik Etmeyi Umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Japonya ve Güney Kore ile ikili diyalog yoluyla iletişimi arttırmayı, işbirliğini teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmeyi umduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun Japonya ve Güney Kore'ye yapacağı ziyaretlerle ilgili bilgi veren Sözcü, toplantıların Çin-Japonya ve Çin-Güney Kore arasındaki istişarelere yönelik kurumsallaşmış düzenlemeler olduğunu ve bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra tarafların ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

19.07.2024 16:44
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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Japonya ve Güney Kore ile ikili diyalog yoluyla iletişimi arttırmayı, işbirliğini teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmeyi umduğunu belirtti.

Lin açıklamayı Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun 21-25 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Güney Kore'ye yapacağı ziyaretlerle ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, Bakan Yardımcısı Ma'nın Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano ile 16. Çin-Japonya Stratejik Diyalog toplantısına ve Seul'de Güney Kore'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun'un temsil edeceği Çin ve Güney Kore Dışişleri Bakanlıkları arasındaki üst düzey stratejik diyalogun 10. toplantısına katılacağını duyurdu. Sözcü, toplantılara ilişkin ayarlamaların devam ettiğini belirtti.

Lin, söz konusu toplantıların Çin-Japonya ve Çin-Güney Kore arasındaki istişarelere yönelik kurumsallaşmış düzenlemeler olduğunu ve bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra tarafların ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Sözcü, toplantılarla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin zamanı geldiğinde paylaşılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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