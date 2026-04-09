Çin, Savaşın Ekonomik Kazananı Olarak Öne Çıkıyor - Son Dakika
Çin, Savaşın Ekonomik Kazananı Olarak Öne Çıkıyor

09.04.2026 11:20
Deutsche Bank'tan Jacky Tang, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmalarda Çin'in temiz enerji stratejilerinin büyük avantaj sağladığını belirtti. Uzun vadede yenilenebilir enerjiye yönelişin artacağını ve Çin'in bu dönüşümde anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler küresel piyasaları sarsarken, Deutsche Bank AG Gelişmekte Olan Piyasalar Yatırım Ofisi Başkanı Jacky Tang, savaşın yarattığı ekonomik tabloda Çin'in hem finansal hem de enerji stratejileri açısından 'kazanan' konumda olduğunu söyledi. Tang'a göre bu süreç, küresel enerji dengelerini kökten değiştirebilir.

Savaş, petrol ve doğal gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden olurken, fiyat oynaklığı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Enerji arzına yönelik riskler artarken, ülkeler uzun vadeli enerji güvenliği stratejilerini yeniden düşünmeye başladı. Tang'a göre Çin'in en büyük avantajı, yıllardır sistematik biçimde yaptığı temiz enerji yatırımlarıdır. Çin, dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi konumunda bulunuyor ve güneş panellerinden bataryalara kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip.

Tang, küresel algıdaki değişime dikkat çekerek, 'Uzun vadede herkes petrole güvenilemeyeceğini biliyor' dedi. Bu farkındalık, özellikle Asya ülkelerinde enerji politikalarını yeniden şekillendirecek. Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük ekonomiler, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracak. Ancak bu dönüşümün kritik noktası, gerekli ekipmanın Çin'den sağlanacak olmasıdır. Bu durum, Çin'i küresel enerji dönüşümünün vazgeçilmez oyuncusu haline getiriyor.

Barclays ekonomisti Jian Chang liderliğindeki ekip, Çin'in son 10 yılda yaptığı yatırımların etkisine dikkat çekti. Rapora göre, yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ve elektrifikasyon hamlesi, Çin'in enerji şoklarına maruziyetini önemli ölçüde azalttı. Petrol ve gaz, Çin'in elektrik üretiminde artık sınırlı bir rol oynuyor, bu da ülkenin enerji krizlerine karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor. Lombard Odier analizine göre Çin'in elektrifikasyon odaklı stratejisi, onu enerji fiyat şoklarına karşı daha dayanıklı kılıyor. Tang'a göre önümüzdeki dönemde temiz enerji talebinde yeni bir dalga oluşacak ve bu süreçte güçlü şirketler öne çıkacak.

Son Dakika Güncel Çin, Savaşın Ekonomik Kazananı Olarak Öne Çıkıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, Savaşın Ekonomik Kazananı Olarak Öne Çıkıyor - Son Dakika
