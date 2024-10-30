Çin-Kanada Uçuşları Artıyor

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Kanada, iki ülke arasındaki seyahat ve ticarete yönelik talepleri karşılamak üzere direkt uçuşları artıracak.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada Air Canada havayolu şirketinin, 7 Aralık'tan itibaren Vancouver ile Shanghai arasındaki haftalık gidiş-dönüş uçuş sayısını 4'ten 7'ye çıkaracağı belirtildi.

Air Canada, 15 Ocak 2025'ten itibaren haftada 7 gidiş-dönüş uçuşu düzenleyerek Vancouver-Beijing rotasını da yeniden faaliyete geçirerek.

Öte yandan Çinli havayolu şirketleri de ek uçuşlara yönelik başvuru süreçlerini hızlandırıyor.

Havacılık idaresi, Çin ile Kanada arasındaki direkt uçuşların artmasının, personel değişimlerine yönelik taleplerin yanı sıra ekonomik ve ticari taleplerin karşılanmasına katkı sağlayacağını ve ortak hava taşımacılığı pazarının daha fazla toparlanmasını destekleyeceğini belirtti.