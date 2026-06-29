Çin, Kinmen Yakınlarında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin pazartesi günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhu, Fujian sahil güvenlik biriminin söz konusu sularda kontrolü ve yönetimi güçlendirmek üzere haziran ayı başından bu yana bölgeye görev grupları sevk ettiğini belirtti.

Sözcü, devriye görevlerinin, meşru hak ve çıkarlarının yanı sıra Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların can ve mal güvenliğinin korunması ve Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzeninin sağlanmasında etkili olduğunu sözlerine ekledi.