Çin KİT'leri İstikrarlı Büyüme Gösteriyor

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu, ülkenin yerel olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çeşitli zorluklara rağmen bu yıl istikrarlı faaliyet sergilediğini açıkladı.

Ülkenin en üst düzey varlık düzenleyicisi olan komisyonun verilerine göre bu yılın ilk yarısında yerel KİT'ler 3,7 trilyon yuan (yaklaşık 518,32 milyar ABD doları) katma değer elde etti. Bu KİT'lerin toplam sabit varlık yatırımları ise 2,7 trilyon yuana ulaştı.

Bu dönemde, yerel KİT'lerin araştırma ve geliştirme harcamaları istikrarlı büyüme göstererek 265,55 milyar yuana ulaştı. Harcamalardaki artış, KİT'lerin bilimsel ve teknolojik inovasyonu hızlandırma çabalarıyla paralellik gösterdi.

Komisyon, bu yılın başlarında yapılan bir toplantıda tüm yerel KİT'leri bilimsel ve teknolojik inovasyon kapasitelerini güçlendirmeye ve inovasyonu bu yılın ana görevi olarak ilerletmek için etkili mekanizmalar oluşturmaya çağırmıştı.

Çin'in yerel KİT'leri 2024 yılında toplamda 7,7 trilyon yuan katma değer elde etmişti.