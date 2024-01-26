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Çin Komünist Partisi Heyeti Bangladeş'e Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi Heyeti Bangladeş'e Ziyarette Bulundu

Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Bangladeş Avami Birliği partisinin daveti üzerine Bangladeş'e ziyarette bulundu. Heyet, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve diğer siyasi liderlerle görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması hedeflendi.

Çin Komünist Partisi Heyeti Bangladeş\'e Ziyarette Bulundu
26.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:50
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DAKKA, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Bangladeş Avami Birliği partisinin daveti üzerine 23-26 Ocak tarihlerinde Bangladeş'e ziyarette bulundu.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkan Yardımcısı Sun Haiyan'ın başkanlık yaptığı heyet, aynı zamanda Bangladeş Avami Birliği lideri olan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi.

Çin heyeti, Bangladeş Meclis Başkanı Shirin Sharmin Chaudhury, önde gelen siyasi partilerin liderleri, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bangladeş tarafı, iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, yönetişim deneyimine yönelik alışverişleri derinleştirmeyi, Kuşak ve Yol projelerinin yüksek kaliteli inşasını teşvik etmeyi ve iki halka daha fazla fayda sağlamayı umduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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