Çin Komünist Partisi Heyeti Bangladeş\'e Ziyarette Bulundu

DAKKA, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Bangladeş Avami Birliği partisinin daveti üzerine 23-26 Ocak tarihlerinde Bangladeş'e ziyarette bulundu.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkan Yardımcısı Sun Haiyan'ın başkanlık yaptığı heyet, aynı zamanda Bangladeş Avami Birliği lideri olan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi.

Çin heyeti, Bangladeş Meclis Başkanı Shirin Sharmin Chaudhury, önde gelen siyasi partilerin liderleri, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bangladeş tarafı, iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, yönetişim deneyimine yönelik alışverişleri derinleştirmeyi, Kuşak ve Yol projelerinin yüksek kaliteli inşasını teşvik etmeyi ve iki halka daha fazla fayda sağlamayı umduklarını söyledi.