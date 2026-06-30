Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 101 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 101 Milyonu Aştı

30.06.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Komünist Partisi (ÇKP) üye sayısı 2025 sonunda 101,29 milyon olarak kaydedildi.

Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) üye sayısının 101 milyonu aştığı bildirildi.

ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101,29 milyona ulaştı.

Partinin üye sayısı, 2025'te, 2024 yılı sonuna kıyasla yüzde 1 artış kaydetti. Üye sayısı 2024'te 100,27 milyona ulaşarak ilk kez 100 milyon eşiğini aşmıştı.

ÇKP üyeleri, 1,4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturuyor.

Raporda, ayrıca, ÇKP üyelerinin yüzde 59,7'sini yüksekokul ve üzeri eğitimli kişilerin, yüzde 31,5'ini kadınların, yüzde 7,8'ini etnik azınlık mensubu kişilerin oluşturduğu, işçi ve köylülerin yüzde 32,4 ile üye tabanın en geniş kesimi olduğu aktarıldı.

"Dünyanın en geniş üye tabanına sahip ikinci partisi"

ÇKP, 140 milyondan fazla resmi üyesi bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) ardından "dünyanın en geniş üye tabanına sahip ikinci partisi" konumunda bulunuyor.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler ayrılığı ilkesinin bulunmadığı Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı, danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait şirketlerin ve ordunun yönetimini belirliyor.

Devlet ile parti yönetiminin iç içe geçtiği ve çakıştığı ülkede ÇKP'nin yönetim organlarının nasıl şekilleneceği, devlet ve hükümet organlarının yapılanmasını da doğrudan etkiliyor.

Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.

Geniş üye tabanı, ÇKP'nin belirlediği iktidar piramidinin en alt basamağını oluşturuyor.

1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, yarın 105. yıl dönümünü kutlayacak.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 101 Milyonu Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:38:41. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 101 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.