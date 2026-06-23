Çin, Kongo'ya Ebola ile Mücadelede Destek Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Kongo'ya Ebola ile Mücadelede Destek Sağladı

Çin, Kongo\'ya Ebola ile Mücadelede Destek Sağladı
23.06.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Ebola salgını için acil insani yardım ve sağlık uzmanları gönderdi.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, son Ebola salgınından etkilenen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika Birliği'ne acil insani yardım sağladıklarını ifade etti. Çin'in Kongo'ya sağlık uzmanları ile ihtiyaç duyulan acil ilaç ve salgınla mücadele malzemeleri gönderdiğini söyleyen Guo, 1.000 Çinli sağlık uzmanının, yerel halkla yan yana hastalıkla mücadele ettiğini belirtti.

Pazartesi günkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan Guo, Çin ile Afrika'nın zor zamanlarda birbirine destek veren ve ortak bir geleceği paylaşan kardeşler ve ortaklar olduğunu vurgulayarak, Afrika'nın Ebola ile mücadelesine yıllardır güçlü destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Guo, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgını yakından takip ediyoruz. 2 Haziran'da Kongo'nun başkenti Kinşasa'ya ulaşan Çinli sağlık uzmanları, yerel ihtiyaçları belirlemek, tıbbi hizmet ve tavsiyelerde bulunmak üzere zaman kaybetmeden Kongo sağlık yetkililerine katıldı. Sağlık uzmanlarının çabaları, birçok kesimden takdir topladı" dedi.

Guo, Çin hükümetinin salgının ciddiyetini göz önüne alarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Afrika Birliği'ne ek acil insani yardım sağlama kararı aldığını belirtti. Sözcü ayrıca, uluslararası toplumla işbirliğini sürdüreceklerini, sahadaki durumu yakından takip edeceklerini ve Afrika'nın hastalık karşısında zafere erken ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kongo'ya Ebola ile Mücadelede Destek Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:27:36. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Kongo'ya Ebola ile Mücadelede Destek Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.