BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve üst düzey parti ve devlet yetkilileri, pazartesi akşamı yaklaşık 3.000 kişiyle birlikte Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıldönümü kutlamaları kapsamında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen konseri izledi.
Son Dakika › Güncel › Çin, KP'nin 105. Yıldönümünü Konserle Kutladı - Son Dakika
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