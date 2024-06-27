Çin Kunming Uluslararası Otomobil Fuarı'nda İnternet Fenomeni Canlı Yayında Aracı Tanıttı

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KUNMİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen 25. Çin Kunming Uluslararası Otomobil Fuarı'nda canlı yayında bir aracı tanıtan bir internet fenomeni, 27 Haziran 2024.

Perşembe günü Dianchi Uluslararası Sergi Merkezi'nde başlayan ve beş gün sürecek olan fuar, yaklaşık 100 yerli ve uluslararası otomobil üreticisini kendine çekti. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)