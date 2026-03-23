Çin, Küresel Ekonomiye Pozitif Etki Hedefliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 15. Beş Yıllık Plan ile pazar erişimini genişleterek küresel belirsizliklere karşı büyümeyi sürdürecek.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Yardımcı Direktörü Han Wenxiu, istikrarlı ve yüksek kaliteli büyümeyi sürdürerek küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve olumlu ivme kazandıracaklarını söyledi.

Han, pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Kalkınma Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan'ının (2030-2026), dünyanın geri kalanıyla birlikte yeni fırsatlar yaratma ve mevcut fırsatları genişletmeye yönelik kapsamlı bir plan niteliği taşıdığını belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen önümüzdeki beş yıllık dönemde reformun kapsamlı şekilde derinleştirilmesine ve yüksek standartlı dışa açılımın genişletilmesine bağlılıklarının süreceğini kaydeden Han, hizmet sektörü başta olmak üzere pazar erişimini daha da genişletip daha fazla alanının dış açılımını sağlayacaklarını ve telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki dışa açılımı genişleteceklerini ifade etti.

"Kasıtlı şekilde ticaret fazlası yaratmaya çalışmıyoruz. Tersine, ticaretin dengeli gelişimini teşvik etmeye bağlıyız" diyen Han, Çin'in uzun süredir hizmet ticaretinde açık verdiğine dikkat çekti.

Han, Çin'in sorumluluk sahibi bir ülke olarak pazarını dışa açma, yüksek kaliteli ürün ithalatını genişletme ve kendisiyle diplomatik ilişkileri olan en az gelişmiş ülkelerin tümüne sıfır gümrük vergisi uygulama konusunda inisiyatif aldığını hatırlattı.

Han, tarihin Çin'in uzun vadeli, istikrarlı ve güvenli kalkınma ortamının, ülkeyi uluslararası sermaye için önde gelen bir güvenli liman haline getirdiğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

2026 Çin Kalkınma Forumu, 22-23 Mart tarihleri arasında "15. Beş Yıllık Plan Döneminde Çin: Yüksek Kaliteli Kalkınmayı İlerletmek ve Birlikte Yeni Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı
La Liga’da çılgın maç 3-0’dan tarihi geri dönüş La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası

17:58
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:06:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.