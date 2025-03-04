Çin, Küresel Güney\'in Yanında

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, gelişmekte olan bir ülke ve Küresel Güney'in bir üyesi olan Çin'in her zaman Küresel Güney ülkelerinin yanında yer aldığını söyledi.

Lou salı günü düzenlediği basın toplantısında son yirmi yılda Küresel Güney ülkelerinin küresel ekonomik büyümeye yüzde 80 gibi yüksek bir oranda katkıda bulunduğunu ve Küresel Güney'in kolektif yükselişinin dünya genelindeki büyük dönüşümün belirgin bir özelliği olduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in her zaman Güney-Güney işbirliğinin bir katılımcısı ve savunucusu olacağını da sözlerine ekledi.