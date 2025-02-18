Çin-Latin Amerika İşbirliği Vurgulandı

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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin- Latin Amerika işbirliğinin Latin Amerika halkının geniş desteğini kazandığını ve kazan-kazan işbirliğinin Çin-Latin Amerika ilişkilerinde anahtar kelime olduğunu söyledi.

Salı günü düzenlediği olağan basın toplantısında bazı yabancı basın organlarında çıkan "Çin ve ABD arasındaki Latin Amerika rekabetinin yoğunlaştığı" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, Çin'in Latin Amerika'da ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini yürütürken hiçbir zaman sözde jeopolitik rekabete veya etki alanlarına girmediğini söyledi.

Çin-Latin Amerika işbirliğinin her zaman geniş istişare ve ortak katkı ve faydalara dayandığını belirten Guo, Latin Amerika'nın iradesine saygı duyduklarını, ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kalkınmasını desteklediklerini ifade etti.

Latin Amerika ülkelerinin bağımsız egemen ülkeler olarak kendi kalkınma yollarını ve işbirliği ortaklarını bağımsız olarak seçme hakkına sahip olduğunu söyleyen Guo, tüm tarafları Latin Amerika ülkelerine tam anlamıyla saygı gösterip eşit muamele etmeye ve kalkınmalarına somut katkılarda bulunmaya çağırdı.