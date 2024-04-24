Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu Wuhan'da Başladı

WUHAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde düzenlenen 1. Çin- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılan Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Zhang Guoqing, 24 Nisan 2024.
Zhang, açılış töreninde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in foruma gönderdiği kutlama mesajını okuyup bir konuşma yaptı. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)
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