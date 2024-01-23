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Çin, Licien-1 roketiyle 5 uyduyu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, Licien-1 roketiyle 5 uyduyu uzaya gönderdi

Çin, Licien-1 Y3 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden 5 uyduyu fırlattı. Bu fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen üçüncü taşıma görevi oldu. Licien-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ila 8 ton arası yük taşıyabiliyor.

Çin, Licien-1 roketiyle 5 uyduyu uzaya gönderdi
23.01.2024 - 12:39,
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Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketiyle uzaya 5 uydu gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Licien-1 Y3" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

5 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen üçüncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ila 8 ton arası yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA
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