Çin lideri Xi, Vietnam\'ın kuruluş yıl dönümünde To Lam\'a kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın kuruluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günkü mesajında Vietnam Komünist Partisi'nin ve ülkenin davasını ilerletme konusunda büyük ilerleme kaydeden Vietnam'ın, Vietnam Komünist Partisi'nin başarıyla gerçekleştirilen 14. Ulusal Kongresi ile ulusal kalkınmada yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

Xi, sosyalist ülkeler olan Çin ve Vietnam'ın, değişken ve dengesiz uluslararası ortam karşısında aralarındaki dayanışma ve işbirliğini derinleştirmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İki Parti ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve insanlığın barışı ve ilerlemesi davasına daha büyük katkılar yapmak üzere stratejik iletişimi güçlendirmek, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak ve Çin ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğine yönelik ortaklaşa bir yol haritası belirlemek amacıyla To Lam ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.