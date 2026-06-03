Çin Liman Ekonomisi 2025'te 7 Trilyon Yuan Olacak - Son Dakika
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Çin Liman Ekonomisi 2025'te 7 Trilyon Yuan Olacak

Çin Liman Ekonomisi 2025\'te 7 Trilyon Yuan Olacak
03.06.2026 15:26
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Çin'in deniz limanlarında liman ekonomisinin katma değeri 2025'te 7 trilyon yuana ulaşacak.

TİANJİN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in deniz limanına sahip kentlerinde liman ekonomisinin katma değeri, 2025 yılında 7 trilyon yuana (yaklaşık 1,03 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Planlama ve Araştırma Enstitüsü'nün derlediği raporda Çin'in deniz ve nehir limanına sahip kentlerindeki liman bağlantılı ekonomik faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Rapor salı günü Çin'in kuzeyindeki önde gelen kıyı belediyelerinden Tianjin'de başlayan 4. Tianjin Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı'nda açıklandı.

Liman ekonomisi ifadesi, liman faaliyetleriyle ilişkili belirli sektörlere dayanan ve bu sektörleri kullanan, liman merkezli ekonomik faaliyetlerin tümüne karşılık geliyor. Rapora göre Çin'in deniz limanına sahip önde gelen kentlerindeki liman ekonomisi, toplam ekonomik üretimin yüzde 13,6'sına karşılık geldi.

Aynı dönemde Çin'in nehir limanına sahip kentlerindeki liman ekonomisinin katma değeri ise 2,7 trilyon yuana ulaşarak, bu kentlerin toplam ekonomik üretiminin yüzde 9,7'sini oluşturdu.

Çin'in nehir limanına sahip kentlerinde 2025'te kimyasal imalat, elektronik ekipman üretimi ve otomobil imalatı başta olmak üzere stratejik önemdeki yükselen sektörler hızlı büyüme kaydetti.

İkincil sektörün liman bağlantılı ekonomik üretiminin yüzde 19,7'sine karşılık gelen bu sektörler, iç bölgelerdeki endüstriyel dönüşüm ve güncellenmeye etkin bir şekilde güç verdi.

Enstitünün başkanı Liu Xin, "Çin, gelecekte liman ekonomisi için yüksek kaliteli kalkınmayı temel alacak. Liman, sektör ve kentlerin entegre gelişimini derinleştirme ve teknolojik inovasyonun gücüyle akıllı ve yeşil limanların inşasını ilerletme çabaları sürecek" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Liman Ekonomisi 2025'te 7 Trilyon Yuan Olacak - Son Dakika

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