Çin Liman Ekonomisi 6,7 Trilyon Yuana Ulaşıyor

TİANJİN, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in liman kentlerinde liman ekonomisinin katma değeri, 2024'te bir önceki yıla göre 360,6 milyar yuan artarak 6,7 trilyon yuana (yaklaşık 933 milyar ABD doları) ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Planlama ve Araştırma Enstitüsü'nün perşembe günü ülkenin kuzeyindeki önde gelen kıyı belediyelerinden Tianjin'de başlayan Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı'nda yayımladığı raporda Çin'in 59 liman kentinde limanla bağlantılı ekonomik faaliyetlerin kapsamlı bir değerlendirmesi sunuluyor.

Liman ekonomisi, liman operasyonlarıyla ilişkili çeşitli sektörlere dayanan ve bu sektörlerden faydalanan limanlar etrafında yoğunlaşan ekonomik faaliyetlerin toplamını ifade ediyor. Rapora göre söz konusu 59 liman kentinin toplam ekonomik üretiminin yüzde 13,6'sını liman ekonomisi teşkil etti.

Liman şehirleri toplam katma değerinin yüzde 44,9'unu üreten Yangtze Nehri Deltası, kıyı bölgeleri arasında en büyük katkıyı sağlayan bölge olarak öne çıkıyor. Bu durum, bölgenin Çin'in liman odaklı ekonomik kalkınmasındaki öncü rolünü vurguluyor.

Raporda limanların, kıyı şehirlerindeki ikincil sektörlerin canlandırılmasında oynadığı kilit öneme sahip rol de vurgulandı. Bilgisayar, iletişim ve elektronik ekipman imalatı gibi yükselen stratejik sektörlerde hızlı büyüme gözlendi. Ayrıca limanların, hinterlandlarındaki ekonomilerin endüstriyel açıdan güncellenmesini giderek daha fazla desteklediği belirtildi.

Raporu hazırlayan enstitünün Başkan Yardımcısı Liu Zhanshan, "Liman ekonomisinin hala muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Çin'in liman ekonomisi, yeni kalkınma paradigmasının geliştirilmesinde itici bir güç işlevi görecek" dedi.