Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de makine sektörü yılın ilk 11 ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Makine Sanayi Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre, sektörün faaliyet geliri yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 26,6 trilyon yuan (yaklaşık 3,76 trilyon ABD doları) oldu.

Veriler, sektörün toplam karının bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,6 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Ocak-Kasım döneminde genel teçhizat sabit varlık yatırımı yüzde 3,4, otomobil sabit varlık yatırımları yüzde 17,9 ve elektrikli makine ile teçhizat sabit varlık yatırımları ise yüzde 34,6 oranında arttı.