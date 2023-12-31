 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti

Çin'de makine sektörü yılın ilk 11 ayında istikrarlı büyüme kaydetti. Faaliyet geliri yüzde 6,8 artarak 26,6 trilyon yuan oldu. Toplam kar ise yüzde 3 artışla 1,6 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Teçhizat sabit varlık yatırımları da artış gösterdi.

Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti
31.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:34
Abone Ol

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de makine sektörü yılın ilk 11 ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Makine Sanayi Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre, sektörün faaliyet geliri yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 26,6 trilyon yuan (yaklaşık 3,76 trilyon ABD doları) oldu.

Veriler, sektörün toplam karının bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,6 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Ocak-Kasım döneminde genel teçhizat sabit varlık yatırımı yüzde 3,4, otomobil sabit varlık yatırımları yüzde 17,9 ve elektrikli makine ile teçhizat sabit varlık yatırımları ise yüzde 34,6 oranında arttı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Makine Sektörü Yılın İlk 11 Ayında Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement