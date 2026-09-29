Çin, Mars'ın ilk akıllı jeoloji haritasını 2028 sonuna kadar yapay zekayla çıkaracak - Son Dakika
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Çin, Mars'ın ilk akıllı jeoloji haritasını 2028 sonuna kadar yapay zekayla çıkaracak

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Çin, Mars\'ın ilk akıllı jeoloji haritasını 2028 sonuna kadar yapay zekayla çıkaracak
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Çin, 2028 sonuna kadar Mars'ın yeni nesil jeolojik haritasını tamamlayıp dünyanın ilk akıllı Mars jeoloji haritasını yayımlamayı planlıyor. Tianwen-1 ve Zhurong verileriyle hazırlanacak yapay zeka destekli harita, Mars'ın geçmiş su varlığına ve jeolojik dönemlerine ışık tutacak.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2028 yılının sonuna kadar Mars'ın yeni nesil jeolojik haritasını tamamlamayı planlıyor. Bu çalışmayla Kızıl Gezegen'in geçmişteki su varlığına ışık tutulması ve Mars'ın jeolojik dönemlerini sınıflandırmaya yönelik Çin'e özgü bir sistem geliştirilmesi hedefleniyor.

Çin Bilimler Akademisi üyesi olan ve Tianwen-3'ün Mars'tan örnek getirme görevinde baş bilim insanı olarak görev yapan Hou Zengqian, söz konusu planı pazartesi günü Çin Jeolojik Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü'nde düzenlenen sempozyumda açıkladı.

Çin'in Tianwen-1 görevi kapsamında 2021 yılında Mars'a indirdiği Zhurong keşif aracı, gezegenin su geçmişine ilişkin yeni ipuçları ortaya koydu. Bulgular, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce Mars'ta devasa bir antik okyanusun varlığını sürdürdüğüne ve 1,6 milyar yıl önce kısa süreli seller yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Mars'ın antik ikliminin nasıl evrim geçirdiğine ilişkin kanıt zincirindeki boşlukların doldurulmasına yardımcı olan bu bulgular, yeni haritaya dahil edilecek.

Bu bulgular temelinde yeni harita, Mars'ın jeolojik zamanını dönemlere ayırmaya yönelik Çin'e özgü bir sistem ortaya koyacak. Mars'ın mevcut jeolojik zaman çizelgesi, mutlak tarihler yerine gözlemlenebilir kraterlerin yoğunluğuna göre belirlenen Noachian, Hesperian ve Amazonian dönemlerinden oluşuyor. Hou, Çin'in yeni sisteminin uluslararası alanda genel kabul görmesini hedeflediklerini söyledi.

Temel olarak Tianwen-1'den elde edilen verileri kullanacak olan proje, ABD ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars gezgininin verilerini de kullanacak. Böylece yörüngeden ve Mars yüzeyinden elde edilen veriler bir araya getirilecek. Görüntü, spektrum, radar, yerçekimi ve manyetik alan ölçümlerinin birleştirilmesiyle gezegenin farklı fiziksel alanlarını bütünleştiren küresel bir veritabanı oluşturulacak.

Yapay zeka, bu verilerin yorumlanmasında merkezi rol oynayacak. Jeologların uzmanlığı, sonuçların açıklanabilirliğini sağlamak için kural motorları kullanılarak büyük modellere entegre edilecek. Çok ölçekli dikkat teknikleri ise yerel düzeyde minerallerin tanımlanmasından küresel düzeyde tektonik birimlerin belirlenmesine kadar verilerin aşamalı olarak analiz edilmesine yardımcı olacak.

Proje kapsamında 2028 yılı sonuna kadar Mars'ın 1: 5.000.000 ölçekli jeolojik haritası, iniş bölgesinin 1: 50.000 ölçekli haritası ve çeşitli tematik atlasların hazırlanması planlanıyor. Ayrıca dünyanın ilk akıllı Mars jeoloji haritası yayımlanacak. Çalışmanın, gelecekte Ay, Venüs ve asteroitlerin haritalandırılması için de bir model oluşturması bekleniyor.

Enstitü Müdürü Yang Zhiming, jeolojik haritalamanın 70 yıldır enstitünün temel görevlerinden biri olduğunu belirterek, çalışmalarının bölgesel ve ulusal haritalardan Ay'a, şimdi de Mars'a uzandığını söyledi. Yang, bu uzun soluklu çalışmanın Çin'in gezegen araştırma programında nereye gidileceği, neyin araştırılacağı ve neden araştırılacağına karar verilmesine bilimsel temel sağladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiZhurongGüncelDünyaSon Dakika

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