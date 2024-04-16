Çin, Meksika ve Ekvador'un anlaşmazlıklarını uluslararası hukuka uygun şekilde ele almasını umuyor

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Meksika ve Ekvador'un anlaşmazlıklarını uluslararası hukuka uygun olarak düzgün şekilde ele almasını umduklarını söyledi.

Lin, Pazartesi günkü basın toplantısında, Ekvador polisinin başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın yaparak Meksika'nın siyasi sığınma hakkı tanıdığı Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklaması üzerine Meksika'nın Ekvador'la ilişkilerini kestiği yönündeki haberlerle ilgili yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Meksika hükümeti, polis baskını nedeniyle 11 Nisan'da Ekvador hükümetini Uluslararası Adalet Divanı'na resmen şikayet etmişti.

Lin, Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri olan Meksika ve Ekvador'un sorunlarını karşılıklı saygı ilkesi ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyarak düzgün şekilde ele alabileceklerini kaydetti.