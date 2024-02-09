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ÇEKİM ZAMANI: Son görüntüler

1. Çin merganserlerinin çeşitli görüntüleri

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir ördek türü olan Çin merganserleri, geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Baishuijiang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda kameralar tarafından görüntülendi ve bu, türün koruma alanında belgelenen ilk görüntüsü oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lanzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)