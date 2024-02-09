Çin merganserlerinin çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Çin merganserlerinin çeşitli görüntüleri

Çin merganserlerinin çeşitli görüntüleri

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Çin merganserleri, Çin'in Gansu eyaletindeki Baishuijiang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda kameralar tarafından görüntülendi. Bu, türün koruma alanında belgelenen ilk görüntüsü oldu.

09.02.2024 16:09
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1. Çin merganserlerinin çeşitli görüntüleri

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir ördek türü olan Çin merganserleri, geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Baishuijiang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda kameralar tarafından görüntülendi ve bu, türün koruma alanında belgelenen ilk görüntüsü oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lanzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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