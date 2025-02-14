Çin Merkez Bankası'ndan Büyüme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Merkez Bankası'ndan Büyüme Vurgusu

Çin Merkez Bankası\'ndan Büyüme Vurgusu

Çin Merkez Bankası, 2025'te istikrarlı büyüme bekliyor ve iç talepte toparlanma sinyalleri veriyor.

14.02.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2025 yılında istikrarlı büyümesini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Bankanın perşembe günü yayımladığı 2024 yılı 4. çeyrek para politikası raporunda 2024 yılının sonlarında uygulamaya konulan teşvik tedbirlerinin üretim, talep ve piyasa duyarlılığını canlandırmaya başlamasıyla toparlanma ivmesini daha da süreceği belirtildi.

Tüketim ve yatırımı artırmaya yönelik tedbirlerin göze çarpan sonuçlar vermesiyle iç talep büyük bir toparlanma potansiyeli sergiledi. Özellikle beyaz eşya perakende satışları 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 11,8 artış gösterdi.

Raporda Çin'in daha proaktif bir mali politika ve orta düzeyde gevşek bir para politikası benimseyip fiyatların makul seviyelerde dengelenmesine öncelik vereceği belirtildi.

Para otoritelerinin, yuanın denge seviyesinde istikrarlı kalmasını sağlamak amacıyla piyasa odaklı döviz kuru reformlarını derinleştireceği, döviz piyasası direncini güçlendireceği ve sınır ötesi sermaye akışlarının izlenmesini geliştireceği kaydedildi.

Merkez Bankası, Çin'in kurumsal reformları ve yüksek standartlı finansal piyasa açılımını hızlandıracağını, yuanın sınır ötesi ticaret ve yatırımda küresel kullanımını ilerletecek önlemler alacağını ve uluslararası para birimi işbirliğini derinleştireceğini de ifade etti.

Banka ayrıca çeşitli para politikası araçlarını kullanacak ve politikaların yoğunluğunu ve zamanlamasını yerel ve uluslararası ekonomik ve finansal koşulların yanı sıra finansal piyasa operasyonlarına göre uygun şekilde ayarlayacak.

Böylelikle yeterli seviyede likiditeyi korumak ve sosyal finansman ve para arzı büyümesinin ülkenin ekonomik büyüme ve genel fiyat seviyeleri hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası'ndan Büyüme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Merkez Bankası'ndan Büyüme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.