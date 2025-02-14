Çin Merkez Bankası\'ndan Büyüme Vurgusu

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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2025 yılında istikrarlı büyümesini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Bankanın perşembe günü yayımladığı 2024 yılı 4. çeyrek para politikası raporunda 2024 yılının sonlarında uygulamaya konulan teşvik tedbirlerinin üretim, talep ve piyasa duyarlılığını canlandırmaya başlamasıyla toparlanma ivmesini daha da süreceği belirtildi.

Tüketim ve yatırımı artırmaya yönelik tedbirlerin göze çarpan sonuçlar vermesiyle iç talep büyük bir toparlanma potansiyeli sergiledi. Özellikle beyaz eşya perakende satışları 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 11,8 artış gösterdi.

Raporda Çin'in daha proaktif bir mali politika ve orta düzeyde gevşek bir para politikası benimseyip fiyatların makul seviyelerde dengelenmesine öncelik vereceği belirtildi.

Para otoritelerinin, yuanın denge seviyesinde istikrarlı kalmasını sağlamak amacıyla piyasa odaklı döviz kuru reformlarını derinleştireceği, döviz piyasası direncini güçlendireceği ve sınır ötesi sermaye akışlarının izlenmesini geliştireceği kaydedildi.

Merkez Bankası, Çin'in kurumsal reformları ve yüksek standartlı finansal piyasa açılımını hızlandıracağını, yuanın sınır ötesi ticaret ve yatırımda küresel kullanımını ilerletecek önlemler alacağını ve uluslararası para birimi işbirliğini derinleştireceğini de ifade etti.

Banka ayrıca çeşitli para politikası araçlarını kullanacak ve politikaların yoğunluğunu ve zamanlamasını yerel ve uluslararası ekonomik ve finansal koşulların yanı sıra finansal piyasa operasyonlarına göre uygun şekilde ayarlayacak.

Böylelikle yeterli seviyede likiditeyi korumak ve sosyal finansman ve para arzı büyümesinin ülkenin ekonomik büyüme ve genel fiyat seviyeleri hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak hedefleniyor.