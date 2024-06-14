Çin, Motorlu Araç Ruhsat Belgelerini Dijitalleştirmek İçin Pilot Uygulama Başlatıyor - Son Dakika
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Çin, Motorlu Araç Ruhsat Belgelerini Dijitalleştirmek İçin Pilot Uygulama Başlatıyor

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, trafik yönetim hizmetlerini iyileştirmek amacıyla motorlu araç ruhsat belgelerinin dijitalleştirilmesi için Temmuz ayından itibaren pilot uygulama başlatacağını duyurdu. Yeni uygulama başlangıçta 60 kentte hayata geçirilecek ve yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

14.06.2024 18:41
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"Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, trafik yönetim hizmetlerini iyileştirmek amacıyla Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere motorlu araç ruhsat belgelerinin dijitalleştirilmesi için pilot uygulama başlatacağını duyurdu.

Bakanlığa göre, yeni uygulama başlangıçta Beijing ve Tianjin dahil olmak üzere 60 kentte hayata geçirilecek ve yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Çin yasalarına göre, sürücülerin araç kullanırken hem ehliyet hem de ruhsat belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Motorlu Araç Ruhsat Belgelerini Dijitalleştirmek İçin Pilot Uygulama Başlatıyor - Son Dakika

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