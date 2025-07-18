Çin Nadir Toprak Minerallerini Koruma Tedbirleri Alıyor

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, nadir toprak minerallerinin yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi için "sıkı tedbir" alındığını duyurdu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Güvenliği Bakanlığından nadir toprak minerallerine ilişkin açıklama yapıldı.

Yabancı casusluk ve istihbarat teşkilatlarının ülke içinden suçlularla ortak hareket ederek bu minerallerle ilgili ürünleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları savunulan açıklamada, bu durumun ulusal güvenliğe büyük bir tehdit olduğu belirtildi.

Nadir mineralleri üretme kapasitesinden yoksun "bir ülkeye" işaret edilen açıklamada, adı verilmeyen bu ülkenin uzun zamandır çeşitli yollarla bu kaynakları stokladığı vurgulandı.

Soruşturmalar sonucunda, bu ülkeden büyük bir yüklenici firmanın, söz konusu elementleri yurt dışına çıkarmadan önce Çin menşeli olduğunu gizlemek için yeniden paketlediği sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yasa dışı çıkışları engellemek için "sıkı tedbirler" ve yasal önlemler alındığı kaydedildi.