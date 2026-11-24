BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Nepal'in afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına aktif destek vereceklerini, afet bölgelerinde yaşayanların en kısa sürede evlerine ve normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Nepal'in ağustos sonundaki yıkıcı sellerin ardından yeniden inşa çalışmalarına kaynak toplamak üzere uluslararası bir zirve düzenleme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Nepal'in dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı dost komşular olduğunu belirten Guo, heyelan felaketinin ardından etkilenen bölgelere derhal acil yardım sağlanacağını duyurduklarını ve uluslararası kurtarma işbirliği yürüttüklerini hatırlattı.

Guo, Nepal'e nakdi yardım ile beş parti acil yardım malzemesinin yanı sıra tünellerde arama kurtarma ve adli kimlik tespiti alanlarında uzman 20'den fazla görevli sevk ettiklerini ve meteorolojik, hidrolojik ve jeolojik verileri düzenli olarak paylaştıklarını söyledi.

Sözcü, Çin'in çeşitli kesimlerinden insanların da Nepal halkına yardım eli uzattığını dile getirdi.

Felaketin ağır hasara yol açtığını ve yeniden inşa sürecinin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Guo, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve felaket nedeniyle derin üzüntü duyduklarını kaydetti.

Guo, halihazırda sağlanan acil yardımların yanı sıra afet bölgelerinde yaşayanların evlerini yeniden inşa etmeleri ve en kısa sürede normal yaşamlarına dönmeleri için Nepal'e aktif destek vereceklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Nepal'in afet önleme ve zarar azaltma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.