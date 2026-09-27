Çin ordusu Huangyan Dao çevresinde deniz ve hava ortak tatbikatı düzenledi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında ortak bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada tatbikatın, bölgedeki bazı ülkelerin bölgesel barış ve istikrarı baltalayan eylemlerine karşı atılan zorunlu bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya yönelik muharebe yeteneklerini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı da kaydedildi.