Çin Ordusu Huangyan Dao'da Savaş Hazırlığı

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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin ordusu cuma günü Huangyan Dao ve çevresindeki karasuları ile hava sahasında savaşa hazırlık devriyesi gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre komutanlık, deniz ve hava kuvvetlerini ocak ayından bu yana Huangyan Dao karasularını çevreleyen sular ile hava sahasında devriyeleri artırmak üzere organize ederken, ilgili deniz ve hava sahası kontrol ve yönetimini de güçlendirdi.

Açıklamada, devriyelerin Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.